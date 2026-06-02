Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Estado ruinoso del campo de fútbol el Palleter en Paiporta / Miguel Angel Montesinos

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'El Palleter', el campo de fútbol de Paiporta que todavía recuerda a la DANA

29 de octubre de 2024. El día que València entera quedó paralizada bajo una masa de agua y barro. La DANA asoló toda la zona de l'Horta Sud, miles de personas vieron como sus casas, coches y recuerdos se sumergían bajo un túpido velo de fango, dando por perdido todo aquello que habían conseguido durante su vida. Pueblos como Paiporta o Picanya se encontraban en el epicentro de la catástrofe. Algunas de las zonas afectadas sufrieron daños que, a día de hoy, más de año y medio después, siguen sin solucionarse. Es el caso del campo de fútbol de 'El Palleter', en Paiporta. El campo sigue en plena reconstrucción casi dos años después de ver como el desbordamiento del barranco del Poyo acababa con su forma de jugar al fútbol.