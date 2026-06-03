J.M. López

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

A punto el anillo superior para la cubierta del Nou Mestalla

La construcción del futuro estadio del Valencia CF sigue quemando etapas. El Nou Mestalla encara una de las maniobras más espectaculares y complejas: el izado de la gran cubierta que protegerá los 70.044 asientos del coliseo valencianista. Este martes se levantaba el último pilar de los 50 que sustentarán el anillo, que también está prácticamente instalado, donde se colocará la gran cubierta.

En las últimas semanas, se ha completado con éxito el montaje de los andamios auxiliares que servirán para tensar los cables del anillo de tracción. En paralelo, los técnicos avanzan a buen ritmo en la colocación de las protecciones de la grada, un paso fundamental para el despliegue seguro de los cables radiales. A su vez, se ha continuado con la ejecución de la fachada, las torres de escalera y diversas zonas interiores.

Y es que tras el reinicio de los trabajos en enero de 2025, durante este el año el proyecto del Nou Mestalla ha concentrado avances en la cubierta, los accesos, la fachada, la comercialización del Hospitality y la captación de socios tecnológicos y de servicios.