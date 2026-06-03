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Messi, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El futbolista argentino Lionel Messi ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Se trata de un galardón más para Messi, el futbolista con más títulos de la historia del deporte y que ya está preparado para un nuevo Mundial con su selección en el campeonato que arranca la próxima semana. El jurado de los Princesa de Asturias ha destacado su “constancia, humildad y compromiso”. Más información