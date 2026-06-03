Fernando Bustamante

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Pauleta y Mikel Crespo visitan la redacción de Levante-EMV para repasar el ascenso del Valencia CF a Liga F

El reciente ascenso del Valencia CF Femenino a la Liga F, sigue dejando momentos para el recuerdo. Este miércoles, la capitana del conjunto valencianista, Pauleta Sancho, y el entrenador Mikel Crespo visitaron la redacción de Levante-EMV, donde fueron recibidos por el director del periódico, Joan-Carles Martí, la redactora jefa de Cultura y Deportes, Amparo Barbeta, y el jefe de la sección de Deportes, Alfredo Castelló, en un encuentro marcado por la celebración de un logro que devuelve al club a la máxima categoría del fútbol femenino español.