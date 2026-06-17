Redacción Levante-EMV

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Valencia CF | La hora de los fichajes 'clave'

Bajo el paraguas de Peter Lim, sobre todo, desde los tiempos posteriores a la pandemia de coronavirus el Valencia CF no sumaba tres fichajes atados a mediados de junio. Todavía no ha pasado un mes desde el final de LaLiga 25/26 y hay tres caras nuevas: Justin de Haas, Aliou Dieng, y Ryunosuke Sato a la espera del anuncio oficial. Los dos primeros, además, fichados a todos los efectos, a cote cero y desde hace varios meses. No obstante, más allá de estos tres movimientos en el mercado, las urgencias en la plantilla que debe entrenar Carlos Corberán continúan siendo evidentes. Queda mucho trabajo por hacer en todas las líneas. Desde la portería a la delantera. Más información