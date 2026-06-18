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Carrera Ponle Freno Valencia

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Carrera Ponle Freno Valencia

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La carrera 'Ponle freno', con dos modalidades -una 5K y una 10K-, tendrá lugar el próximo domingo, 21 de junio, de 8:30 a 9:45 horas y recorrerá vías como el paseo de l’Albereda, la plaza de Europa, la avenida de França, la calle del Pintor Maella, Pare Tomàs de Montañana y el Pont de Montolivet. En el caso de la modalidad 10K el recorrido se completará por el interior de los Jardines del Túria. Más información

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