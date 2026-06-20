Daniel Tortajada

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Entrevista a Pep Claramunt, el mítico jugador del Valencia CF en los 60 y 70

Al borde de alcanzar la barrera de los 80 veranos, Pep Claramunt va de homenaje en homenaje. El Ayuntamiento de Puçol ha declarado 2026 como el Año Claramunt. Este sábado se ha inaugurado un mural, obra del artista Dridali, junto al campo de futbol que lleva su nombre. Lo próximo, bautizar la plaza junto al estadio con el epigrafe de la leyenda valencianista. Apoyado en dos bastones por sus problemas de rodilla, que no le impiden recoger a sus nietas del colegio o realizar labores en sus huertos en horario vespertino, Claramunt atiende a Levante-EMV en uno de los asientos del campo de Puçol. Mira al césped y rememora su etapa con la camiseta blanquinegra, cómo ve al actual conjunto de Mestalla así como las posibilidades de España de lograr la segunda estrella. Más información