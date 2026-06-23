Secciones

Es noticia
Ola de CalorSoletes Repsol ValènciaEclipse solar Comunitat ValencianaPérez LlorcaFestivo 24 junio Valenciacámaras tráfico Valencianotas PAU
instagramlinkedin
Noche de leyenda para Jean Montero en el Palau

Noche de leyenda para Jean Montero en el Palau

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Noche de leyenda para Jean Montero en el Palau

RRSS WhatsAppCopiar URL

Jean Montero eligió el escenario, la presión y el momento más afilado de la temporada para convertir una final en territorio propio. En el Palau Blaugrana, con el Barça obligado a proteger su pista y el Valencia Basket ante la oportunidad de recuperar el mando emocional de la eliminatoria, el base dominicano firmó una actuación de leyenda: 29 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes, 2 recuperaciones y 37 créditos de valoración en 27:44 minutos. Su exhibición impulsó el 80-88 del conjunto taronja, que colocó el 2-1 en la final de la Liga Endesa y recuperó el factor cancha. Más información

Tracking Pixel Contents