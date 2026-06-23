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Noche de leyenda para Jean Montero en el Palau

Jean Montero eligió el escenario, la presión y el momento más afilado de la temporada para convertir una final en territorio propio. En el Palau Blaugrana, con el Barça obligado a proteger su pista y el Valencia Basket ante la oportunidad de recuperar el mando emocional de la eliminatoria, el base dominicano firmó una actuación de leyenda: 29 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes, 2 recuperaciones y 37 créditos de valoración en 27:44 minutos. Su exhibición impulsó el 80-88 del conjunto taronja, que colocó el 2-1 en la final de la Liga Endesa y recuperó el factor cancha. Más información