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Centenares de personas guardan cola para acceder al Roig Arena

Valencia Basket afronta este miércoles el cuarto partido del play final ante el FC Barcelona. La cita será en el Palau Blaugrana con 2-1 a favor de los taronja. Una nueva victoria del conjunto de Pedro Martínez supondría el título liguero, el segundo en la historia del conjunto valenciano. Para ello el Roig Arena ha abierto sus puertas para que los aficionados vibren desde la distancia con su equipo. Y la cola para el acceso al recinto era de decenas de metros desde antes de las 19 horas, cuando estaba prevista la apertura de puertas