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Doblete histórico de Valencia Basket
El Valencia Basket masculino ha cerrado la temporada por todo lo alto con el triunfo de liga conseguido frente al FC Barcelona el pasado miércoles 24. Un trofeo que se suma al de la Supercopa de España conseguido frente al Real Madrid a principios de temporada, cuando todo lo que se podía hacer era soñar con un final de este calibre para la primera temporada del Roig Arena. La mudanza le sentó bien tanto a la sección masculina como a la femenina, ya que ambas han conseguido cerrar la temporada alzándose con el campeonato de liga, consiguiendo el primer doblete de liga masculina y femenina de la historia del baloncesto español. Más información