Kevin Contreras

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Locura taronja en el aeropuerto de Manises para recibir a los campeones de Liga

Más de 200 aficionados taronja acudieron al aeropuerto de Manises para recibir a los jugadores de Valencia Basket, flamante campeón de la Liga Endesa. A las dos de la madrugada Pedro Martínez encabezaba a la expedición que salía de la terminal y la platilla fue vitoreada al grito de "'campeones, campeones". Especial mención para Jean Montero, MVP de la final, que recibió el cariño de la afición con el cántico "Montero, quédate". La fiesta continuará esta noche en el Roig Areana.