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Presentación de Aliou Dieng como nuevo jugador del Valencia CF

Presentación de Aliou Dieng como nuevo jugador del Valencia CF

J. M. López

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Presentación de Aliou Dieng como nuevo jugador del Valencia CF

J. M. López

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Aliou Dieng ya habla como jugador del Valencia CF. El centrocampista maliense fue presentado como nuevo futbolista valencianista y dejó un mensaje de ilusión, compromiso y ambición en sus primeras palabras como blanquinegro. “Estoy muy contento y es un gran orgullo que el Valencia haya pensado en mí”, afirmó el jugador, que aterriza en Mestalla convencido de poder aportar trabajo, competitividad y experiencia al proyecto de Carlos Corberán. Más información

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