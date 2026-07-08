PI STUDIO

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La selección española regresa a Los Ángeles para su duelo de cuartos contra Bélgica

La selección ya se encuentra en Los Ángeles para encarar su próximo encuentro de cuartos del Mundial ante Bélgica, el próximo viernes. Los de Luis de la Fuente han llegado esta madrugada (hora española) tras completar una sesión de recuperación en las instalaciones del Estadio Cotton Bowl en Dallas. España vuelve a California, donde ya disputó los dieciseisavos de final ante Austria (3-0).