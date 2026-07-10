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El otro lado de Ferran Torres

Ferran Torres, delantero de la Selección española, se abrió para hablar del otro fútbol, no del que ve el aficionado en el césped sino del que sufre el jugador, en silencio, cuando, sobre todo, las cosas no salen. El punta de Foios, en un vídeo difundido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), habló de la salud mental, asegurando que es algo que se “trabaja y aprende” y afirmó que “cuando estás bien mentalmente estás bien en todo lo demás”.