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Ferran Torres rompe su romance con Martina Hunter en pleno Mundial

El delantero de la selección española de fútbol Ferran Torres se ha quedado soltero a apenas 24 horas del partido decisivo de cuartos de final de 'La Roja' frente a Bélgica. Y es que a pesar de que nunca llegó a confirmar su relación con la influencer Martina Hunter, tras ser sorprendidos en Ibiza el pasado junio en actitud cariñosa su romance se había convertido en un secreto a voces. Más información