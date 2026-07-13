Lucía Feijoo Viera

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Así celebró Nico Williams su 24 cumpleaños en pleno Mundial con la Roja

La selección española ha celebrado el 24 cumpleaños de Nico Williams. Sus compañeros le han hecho el típico pasillo durante el entrenamiento del domingo y también, una vez sentados a la mesa, le han traído una tarta. Nico ha dedicado unas palabras de agradecimiento al resto de jugadores con la vista puesta en el enfrentamiento ante Francia, posiblemente el partido más importante jugado hasta la fecha en lo que va de Mundial.