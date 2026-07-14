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Lamine Yamal se pronuncia sobre la polémica de Mariano Rajoy

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A tan solo unas horas de disputar el encuentro más trascendental de su carrera, la semifinal del Mundial contra Francia, el delantero español, Lamine Yamal ha contestado a la polémica sobre la columna del expresidente del Gobierno , Mariano Rajoy, quien afirmaba que el combinado francés jugaba "sin franceses". Lamine, de padre marroquí y madre ecuatoguineana, ha sido tajante: "El fútbol, si sirve para algo, es para integrar a la sociedad. No hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración".

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