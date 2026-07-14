Kevin Contreras

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Locura en el Roig Arena con el primer gol de España ante Francia

Fue en el minuto 19 de partido cuando se desató la locura total entre los aficionados. Las miles de personas celebraron de forma desenfrenada el penalti de Lucas Digne sobre Lamine Yamal, el jugador ‘fetiche’ de los aficionados valencianos presentes en el Roig Arena. Mayor aún fue en el momento en el que Mikel Oyarzabal ejecutó la pena máxima y la convirtió en el primer tanto del partido. Una celebración que continuó siendo la fiesta que ya se anticipaba antes del inicio del partido y que reunió a los casi diez mil aficionados en un grito de emoción y alegría, antes de continuar con el ya común cántico de “Yo soy español” durante la pausa de hidratación.