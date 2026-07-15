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Intentan asaltar el domicilio de Lamine Yamal en Barcelona

Lamine Yamal, jugador de la selección española, vivió un momento de susto tras la victoria de España sobre Francia en el Mundial. Según informa 'La Vanguardia', unos ladrones intentaron asaltar su mansión en Barcelona durante la madrugada, mientras el futbolista celebraba el pase de 'La Roja' a la gran final. Los delincuentes, que se encontraban vestidos de negro y con pasamontañas, treparon el muro de la propiedad en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Sin embargo, el jugador, que se encuentra con su familia en Estados Unidos, contaba con un sólido sistema de seguridad, que incluía cámaras de vigilancia y un equipo de escoltas. Gracias a su rápida intervención, los ladrones no lograron entrar y huyeron del lugar antes de que los Mossos d'Esquadra llegaran a la escena del intento de robo, evitando así un posible atraco. Más información