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Los afortunados valencianos que presenciarán la final del Mundial en Nueva York: "Compré la entrada hace un año"

Lo que muchas veces puede llegar a parecer suerte, es fácil de transformar en planificación. La venta de entradas para la final del Mundial está suponiendo un caos total para aquellos españoles que desean conseguir entrar al estadio para ver un partido que ya forma parte de la historia deportiva de España. José Manuel Peiró es uno de esos valencianos previsores que tienen entrada para el partido que enfrentará al combinado nacional dirigido por Luis de la Fuente frente a la selección argentina. Más información