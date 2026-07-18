¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
¿Dónde y con quién verás la final del Mundial? Levante-EMV sale a la calle para preguntar a los aficionados
Han pasado 16 años desde que España hizo historia y muchos todavía recuerdan dónde estaban, con quién celebraron aquel gol y cómo vivieron una noche que unió a todo un país. Ahora, La Roja vuelve a una final y hemos salido a la calle para preguntar cómo la va a vivir la gente: con quién verá el partido, dónde, qué camiseta llevará y quién cree que marcará el gol decisivo.