Esteban San Canuto / Paula Fernández

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¿Dónde y con quién verás la final del Mundial? Levante-EMV sale a la calle para preguntar a los aficionados

Han pasado 16 años desde que España hizo historia y muchos todavía recuerdan dónde estaban, con quién celebraron aquel gol y cómo vivieron una noche que unió a todo un país. Ahora, La Roja vuelve a una final y hemos salido a la calle para preguntar cómo la va a vivir la gente: con quién verá el partido, dónde, qué camiseta llevará y quién cree que marcará el gol decisivo.