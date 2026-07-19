Secciones

Es noticia
Directo Final Mundial ValenciaHorarios MetrovalenciaCova Tallada DéniaQuién canta en la final del Mundialbarrios argentinos ValenciaTercera ola de calorPiscinas Comunitat Valenciana
instagramlinkedin
Así celebra el Roig Arena el gol de Ferran Torres

Así celebra el Roig Arena el gol de Ferran Torres

Kevin Contreras

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Así celebra el Roig Arena el gol de Ferran Torres

Kevin Contreras

Valencia
RRSS WhatsAppCopiar URL

La segunda parte del tiempo extra volvió a empezar con cánticos de “Yo soy español” en las gargantas de aquellos a los que aún les quedaba voz, energía y la situación les permitía emitir algún tipo de sonido. Quince minutos eran los que faltaban antes de llegar a los penaltis cuando Ferran Torres, el de Foios, ponía a temblar a toda Valencia con el primer gol del encuentro.

El factor Ferrán, sumado a que es valenciano, hicieron que toda la ciudad se convirtiera en una caldera a presión durante la celebración de título.

TEMAS

Tracking Pixel Contents