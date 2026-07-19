Kevin Contreras

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Así celebra el Roig Arena el gol de Ferran Torres

La segunda parte del tiempo extra volvió a empezar con cánticos de “Yo soy español” en las gargantas de aquellos a los que aún les quedaba voz, energía y la situación les permitía emitir algún tipo de sonido. Quince minutos eran los que faltaban antes de llegar a los penaltis cuando Ferran Torres, el de Foios, ponía a temblar a toda Valencia con el primer gol del encuentro.

El factor Ferrán, sumado a que es valenciano, hicieron que toda la ciudad se convirtiera en una caldera a presión durante la celebración de título.