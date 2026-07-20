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Espectacular imagen aérea de Madrid: cerca de un 1.800.000 personas celebran el triunfo de la roja
Cerca de 1.800.000 personas, según los datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, han acompañado a la selección española durante su recorrido por las calles de la capital para celebrar la conquista del Mundial y la segunda estrella de su historia.
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