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Lamine Yamal comparte las fotos más especiales de la celebración con su novia y su hermano

Si hay un jugador de la Selección Española que se ha llevado todas las miradas y ha alimentado las expectativas de los seguidores de 'La Roja' en el Mundial 2026 ese ha sido sin duda Lamine Yamal. A sus 19 años recién cumplidos -el pasado 13 de julio- el futbolista del Barça ha conquistado su primer Mundial dos años después de lograr la Eurocopa y a pesar de su juventud se ha convertido en uno de los líderes de este equipo.