Paula Fernández

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Levante-EMV premia a las ganadoras de la porra del Mundial

La redacción de Levante-EMV ha hecho entrega de su premio a las ganadoras de la porra del Mundial 2026 tras unas semanas llenas de emoción. España quedaba en las últimas predicciones como la gran favorita por parte de las líderes de la clasificación, aunque otros preferían ganar la porra aunque no fuese con España campeona. La final de la porra ha concluido con el equipo de Candela, Sara García y Stella coronándose como ganadoras.

El trío de ganadoras recibió la copa de la mano de las antiguas ganadoras en una humilde y cercana celebración. ¡Nos vemos en el siguiente Mundial y en la siguiente porra de Levante-EMV!