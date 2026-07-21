RTVE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Rodri reivindica la figura de Ferran Torres: "Un jugador injustamente criticado y que hoy es historia"

Ferran Torres fue uno de los protagonistas durante las celebraciones de este lunes en Madrid con motivo del segundo mundial conquistado por la selección española, precisamente gracias al gol del punta de Foios.

Durante la rua, el delantero saludó y animó a los miles de aficionados que esperaban el paso del autobús por las calles de Madrid. El valenciano, además, lució una gorra roja con el lema ‘Make Spain great again’. La frase y color del complemento que impulsó el presidente de USA, Donald Trump, durante la campaña para los comicios presidencias del año 2016.

Ya en Plaza Cibeles, Ferran saltó al escenario con la canción ‘Tiburón, del grupo de Proyecto Uno, en referencia al mote que el propio jugador se puso por su fortaleza mental. Ya en el momento de los discursos, el capitán Rodrigo Hernández quiso tener un recordatorio hacia el futbolista valenciano explicando que se trata de "un jugador injustamente criticado y que hoy es historia", cuyo gol le daba a España su segunda estrella. A partir de ahí se desató el cantico de “Ferran, Ferran, Ferran, Ferraaaann….” y el futbolista de Foios volvió a saludar al público.