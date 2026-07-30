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La FIFA abre un procedimiento disciplinario contra Argentina y Gavi por los incidentes en la final

Cuando España se proclamaba ganadora de la Copa del Mundo, algunos de los jugadores argentinos se enfrentaban con los ganadores física y verbalmente. Ahora, se ha iniciado un procedimiento por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que acusa a los jugadores argentinos Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada y el miembro del cuerpo técnico de la selección albiceleste Roberto Fabián Ayala. Las agresiones se produjeron tras anunciar su victoria, algo que no les gustó en absoluto. Además, se les acusa por bandear una pancarta con el mensaje “Las Malvinas son argentinas”, algo que discute en el terreno de juego aspectos no relacionados con lo deportivo. Se han incumplido los artículos 13, 15 y 17 con la serie de acciones sucedidas. El jugador centrocampista de la Selección Española, Gavi, también ha sido acusado tras defenderse de las agresiones de los argentinos. Más información