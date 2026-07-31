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Los granota que cambiaron el Levante por el Real Madrid

El camino directo entre el Levante UD y el Real Madrid apenas ha sido transitado a lo largo de casi cien años de historia. Los archivos oficiales levantinistas identifican hasta media docena de futbolistas que llegaron a la capital procedentes de la entidad granota: José Maria Cabo, Gaspar Rubio, Pascual Botella, Antonio Calpe, Keylor Navas y Carlos Espí. Seis jugadores en épocas distintas y en realidades diferentes.