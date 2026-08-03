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Gonzalo Huerta, el campeón valenciano de mountain bike

Gonzalo Huerta es natural de Yátova, Valencia. Desde pequeño, su padre le transmitió la pasión por las bicicletas. Pese a que lo dejó para practicar otros deportes, hace unos años volvió al ciclismo y recientemente se ha proclamado campeón del Campeonato de España de BTT XCO, que se celebró el fin de semana del 18 de julio en Arroyomolinos, Madrid. De esta manera, revalida el título que ya consiguió el año pasado y lo añade a un palmarés que también cuenta con otros premios como el Campeonato Autonómico. Más información