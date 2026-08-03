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Matt Ryan, contento de regresar al Levante UD

El meta internacional australiano del Levante Mathew Ryan admitió este lunes que la opción de regresar al equipo valenciano era “demasiado buena” para rechazarla y se mostró encantado de haber llegado a un acuerdo para seguir un curso más en el Ciutat de València. “Lo que vivimos aquí el año pasado como equipo, como afición, como familia, obviamente ha sido un recuerdo o muchos recuerdos dentro de un recuerdo colectivo que nunca voy a olvidar”, dijo Ryan a los medios oficiales del Levante. Más información