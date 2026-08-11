Redacción Levante-EMV

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El Valencia CF pone a la venta las entradas para el último debut en Mestalla un 14 % más caras que en 2025

Entradas entre 36 y 102 euros si quien la solicita es un Socio VCF y precios que van desde los 40 a los 114 euros para el público general. El Valencia CF ha puesto a la venta esta mañana en su web los tickets para poder disfrutar de las dos primeras jornadas ligueras -las que enfrentarán a los de Carlos Corberán frente al Celta de Vigo el próximo sábado 22 de agosto y contra el Betis el día 25- en el que será la última temporada de Mestalla como coliseo valencianista. Un último 'debut' en su feudo que viene acompañado de un encarecimiento en los precios de las entradas respecto a los que había la temporada pasada para ver el estreno frente a la Real Sociedad, en concreto, del 14 %.

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