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El Valencia CF da vergüenza y revive al Superdépor en Riazor

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En el año del regreso del RC Deportivo a la élite de LaLiga, el Valencia CF le regaló a los coruñeses la ocasión de marcarse un partido colosal, una tarde que pareció extraída de la hemeroteca del legendario Superdépor. Durante los primeros 25 minutos, los gallegos pasaron por encima de un equipo valenciano totalmente indigno de la Primera división. Los pupilos de Antonio Hidalgo mejoraron en todos los aspectos del juego a los de Carlos Corberán, sobre todo, en factores innegociables como la motivación y la actitud.

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