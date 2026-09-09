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Carlos Sainz mueve masas en Callao antes del Gran Premio de Madrid

La plaza de Callao se rinde a Carlos Sainz. El piloto madrileño ha desatado la euforia entre los numerosos aficionados que se han congregado en pleno centro de la capital para verle, a pocos días de la gran cita de la Fórmula 1 en Madrid. El madrileño ha reconocido que todavía se le hace "raro" pensar que podrá correr en su propia ciudad, mostrándose ilusionado ante el estreno del nuevo circuito madrileño este fin de semana, con el que la Fórmula 1 regresa a la capital 45 años después de su última visita.