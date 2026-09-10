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Carlos Corberán elogia el compromiso y competitividad de la plantilla

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Francisco Calabuig

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Carlos Corberán elogia el compromiso y competitividad de la plantilla

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Carlos Corberán afronta uno de los momentos más delicados desde su llegada al banquillo del Valencia, pero mantiene intacta su confianza en el equipo y en sus posibilidades de revertir la situación. El entrenador valencianista aseguró en la previa del encuentro ante el Sevilla, encontrarse “entero, con ilusión y con ganas” y descartó cualquier posibilidad de dar un paso al lado pese a la presión generada por los últimos resultados. Más información

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