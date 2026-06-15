Cuándo y dónde ver el partido España - Cabo Verde de hoy en Valencia

España celebra esta tarde su primer partido en el Mundial 2026. Será contra Cabo Verde en la fase de grupos en la que a España le tocará enfrentarse en el campo además a Arabia Saudí y Uruguay, sucesivamente, en próximos días.

El partido España vs. Cabo Verde se podrá ver a las 18:00 de España, aunque el partido se disputará en Atlanta, Estados Unidos.

¿Dónde ver el España - Cabo Verde por TV y en directo?

El partido entre España y Cabo Verde de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play a las 18:00 (hora peninsular).

¿Dónde ver el resto de partidos en Valencia?

Aunque uno prefiera ver el partido en su casa rodeado de los suyos o en un bar tradicionalmente con la emoción de los aficionados, Valencia tiene preparadas varias iniciativas para que este Mundial se viva de todas las formas posibles.

Cada municipio se ha comprometido para apoyar a la Roja a su manera, desde crear nuevos bocatas a ofertas especiales en su menú para la ocasión. Pero lo que más destaca son las pantallas gigantes que algunos pueblos y ayuntamientos ofrecerán para el público con ambiente festero y música. Las pantallas no sólo serán al aire libre, sino que también se podrán ver los primeros partidos de España en una pantalla tan grande como la de una sala de cine de la mano de Cines Yelmo.

No te pierdas de todas las opciones para vivir la pasión de España en el Mundial y prepárate para el primer emocionante partido de esta tarde ante Cabo Verde.