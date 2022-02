La ministra de Trabajo no ha querido concretar la propuesta del Gobierno de subida del salario mínimo pero sí ha expresado públicamente que le gustaría tener un salario mínimo de 1.000 euros. La propuesta está en consonancia con lo que quieren los sindicatos. Por tanto, para pasar de los 965 euros actuales a los mil que quiere el Gobierno, la subida sería de 35 euros mensuales. . La subida sería retroactiva y a priori los empresarios no la apoyan porque creen que no es el momento adecuado. En los últimos 3 años el salario mínimo ha subido 229 euros. Un sueldo inasumible para muchos pequeños empresarios a la hora de contratar. La subida definitiva del salario mínimo se decidirá el próximo miércoles.