Redacción Levante-EMV

Las baterías de la gigafactoría darán una autonomía de 450 kilómetros y carga rápida de menos de 25 minutos

La primera generación de baterías de la gigafactoría de PowerCo en Sagunt va a ofrecer una autonomía de 450 kilómetros (cercana a la de los Tesla Model 3) y un tiempo de recarga de menos de 25 minutos. Los primeros modelos que van a equipar las celdas valencianas son los vehículos eléctricos ID.Polo (hasta ahora denominado ID.2), Cupra Raval, Skoda Epiq e ID. Cross Concept. El ID.Polo y el Cupra Raval se van a producir en la planta de Seat en Martorell (Barcelona) y el Skoda Epiq y el ID.Cross (que es la versión SUV del ID.Polo) en la planta de VW en Landaben (Navarra).