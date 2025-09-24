Esteban San Canuto

La CEV cierra una etapa con la renuncia de Navarro y abre un nuevo tiempo con Lafuente

En una sucesión acelerada de acontecimientos, en menos de dos semanas la patronal valenciana CEV ha pasado de avizorar una senda de continuidad con Salvador Navarro a entrar en un nuevo tiempo de la mano de Vicente Lafuente. Ni los mismos protagonistas oteaban este escenario el pasado 11 de septiembre, el día en que el presidente de la CEV, Salvador Navarro, convocó a los directores de los medios de comunicación valencianos para, entre otras cuestiones, informarles que iba a adelantar dos meses las elecciones para tener unos presupuestos de 2026 en curso, que la asamblea sería el 6 de noviembre y que él se presentaría a un nuevo mandato.