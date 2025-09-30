Miguel Angel Montesinos

La nueva edición de Feria Hábitat arranca con expectativas "excelentes" e importantes novedades

Camas de día, colchones reversibles... y un sinfín de innovaciones para vestir los hogares o los hoteles de todo el mundo se exponen ya en una Feria Hábitat 2025 que -junto a TextilHogar- ha abierto este martes sus puertas -tras un lunes en el que el arranque del certamen tuvo que ser suspendido por la alerta roja- con más de 1.000 marcas y stands en sus pasillos. Una apuesta -que en palabras del presidente de Hábitat València, Vicente Pons, apunta a dejar un negocio "excelente" en esta edición- que no dejaban ni un hueco por cubrir en los ocho pabellones en los que se ubiquen ambos certámenes, la cita más importante en el interiorismo y el mobiliario de toda España.