Francisco Calabuig

Los mayores valencianos se lanzan desde primera hora a por sus viajes del Imserso

Decenas de miles de sénior valencianos escogen desde primera hora de esta mañana cuáles serán sus viajes para el Imserso 2025-26, una temporada que arranca con los precios más elevados que en la temporada pasada y dos grandes novedades. La primera, las tarifas más baratas de las que se podrán beneficiar a casi 7.500 mayores con pensiones bajas de toda España. La segunda, que ha causado más malestar, los suplementos de 100 euros cada uno que se aplicarán a aquellos que viajes que se realicen en temporada alta o a aquellos usuarios que repitan viaje en esta nueva edición de la iniciativa pública.