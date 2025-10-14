Daniel Tortajada

El rey de la calabaza gigante logra el récord de España y segundo del mundo

El rey de la calabaza gigante acaba de batir un récord en España y ha quedado segundo del mundo. Rubén Mendi de Valtierra, originario de Tudela (Navarra), presenta en Iberflora, la feria internacional de planta y flor, paisajismo, tecnología y bricojardín, una fruta que pesa 1.187,5 kilogramos, lo que convierte a este cultivo en el más pesado logrado en territorio español, sólo superado en Gran Bretaña y Estados Unidos, con unas frutas algo superiores a los 1.200 kilogramos.