Miguel Angel Montesinos

La dana se lleva por delante 460 comercios y un centenar de empresas industriales

Casi un año después de que la catástrofe del 29-O arrasara el territorio valenciano, "la actividad económica en la zona cero de la dana se ha recuperado de manera notoria. Sin embargo, se encuentra aún mermada por la necesidad de mayores fondos económicos y medidas de prevención ante inundaciones que restablezcan la confianza de la sociedad civil". Esa es una de las conclusiones que deja el informe 'Balance de la recuperación empresarial de la zona cero, tras un año de la dana de octubre de 2024' presentado este lunes por Cámara Valencia en su sede, un documento en el que se refleja las consecuencias que la tragedia tuvo para el ecosistema económico valenciano.