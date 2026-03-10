Levante TV

El III Foro ALIA analiza el papel de la IA en la competitividad empresarial de la Comunitat Valenciana

La Fundación Bancaja acogió ayer la tercera edición del Foro Alia, un encuentro dedicado al papel de la inteligencia artificial (IA) como motor de competitividad para empresas, administraciones públicas y territorio. El evento, organizado por las tres cabeceras de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana —Levante-EMV, Información y El Periódico Mediterráneo—, con el impulso de Lynx View y la colaboración de la CEV y valgrAI, reunió a especialistas en tecnología, representantes institucionales y miembros del tejido empresarial para debatir cómo trasladar el avance científico en IA al mundo productivo.