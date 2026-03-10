Levante-EMV

Llegan los primeros contenedores con la maquinaria para la gigafactoría de baterias de Volkswagen en Sagunt

La multinacional alemana espera 4.000 contenedores procedentes de Asia. Una vez acabadas las obras, ahora se va a acometer el equipamiento interior. Está previsto que la producción arranque el 28 de septiembre.