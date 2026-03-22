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Las gasolineras valencianas desatan una guerra de precios tras la bajada de impuestos

Las gasolineras valencianas desatan una guerra de precios tras la bajada de impuestos

Eduardo Ripoll

Las gasolineras valencianas desatan una guerra de precios tras la bajada de impuestos

Eduardo Ripoll

València
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Las petroleras activan la 'batalla del céntimo' tras la bajada del IVA y del Impuesto de Hidrocarburos que acaba de aprobar el Gobierno y que hoy entra en vigor. El temor a que el coste medio por litro rebase precios astronómicos por al conflicto bélico en Oriente Medio se acelera las campañas de fidelización de clientes a través de descuentos y la red de gasolineras de la Comunitat Valenciana ya ofrecen descuentos medios de veinte céntimos por litro de gasolina desde este domingo.

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