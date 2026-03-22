Eduardo Ripoll

Las gasolineras valencianas desatan una guerra de precios tras la bajada de impuestos

Las petroleras activan la 'batalla del céntimo' tras la bajada del IVA y del Impuesto de Hidrocarburos que acaba de aprobar el Gobierno y que hoy entra en vigor. El temor a que el coste medio por litro rebase precios astronómicos por al conflicto bélico en Oriente Medio se acelera las campañas de fidelización de clientes a través de descuentos y la red de gasolineras de la Comunitat Valenciana ya ofrecen descuentos medios de veinte céntimos por litro de gasolina desde este domingo.