José Manuel López

La ZAL del puerto de València

Se acabaron los pleitos por el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de València. El Tribunal Supremo ha puesto punto y final a una batalla judicial que se remontaba a hace dos décadas. En una providencia del pasado 18 de marzo, al Alto Tribunal ha acordado no admitir a trámite el último recurso de casación interpuesto por la Asociación ciudadana per l'Horta contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Más información