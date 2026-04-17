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La Feria del Vehículo de Ocasión abre sus puertas en Feria Valencia

Los primeros visitantes acuden al recinto ferial en busca de las mejores ofertas entre más de 2.000 vehículos. El coche electrificado concentra las preguntas de clientes que también mantienen la confianza en la gasolina, en una edición reforzada por la II Feria del Caravaning