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Los hoteles en València se lanzan a explotar las azoteas

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Miguel Angel Montesinos

Los hoteles en València se lanzan a explotar las azoteas

Miguel Angel Montesinos

València
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Los hoteles se han lanzado en València a explotar las azoteas para aumentar sus ganancias. Los establecimientos buscan generar un 20 % de los ingresos totales con los conocidos como "rooftops" o "skybars". Las cadenas han importado una tendencia que triunfó primero en Nueva York y después en Madrid y Barcelona. El cliente de este tipo de establecimientos es principalmente extranjero, pero los hoteles buscan incentivar en el Cap i Casal al consumidor local, como ya ocurre en la capital de España. Más información

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