Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Miguel Angel Montesinos

Los hoteles en València se lanzan a explotar las azoteas

Los hoteles se han lanzado en València a explotar las azoteas para aumentar sus ganancias. Los establecimientos buscan generar un 20 % de los ingresos totales con los conocidos como "rooftops" o "skybars". Las cadenas han importado una tendencia que triunfó primero en Nueva York y después en Madrid y Barcelona. El cliente de este tipo de establecimientos es principalmente extranjero, pero los hoteles buscan incentivar en el Cap i Casal al consumidor local, como ya ocurre en la capital de España. Más información