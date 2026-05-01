Fernando Bustamante

Manifestación del Primero de Mayo en València

Una multitudinaria manifestación del Primero de Mayo ha salido este viernes al centro de València bajo el lema 'Derechos, no trincheras: salarios, vivienda y democracia', convocada por los sindicatos mayoritario CCOO PV y UGT PV, que consideran que hay "motivos de sobra para llenar las calles".

Así lo han indicado la secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, y el de UGT-PV, Tino Calero, en atención a los medios al inicio de la marcha que ha arrancado con una muixeranga, el canto del 'Bella Ciao' y bajo un ambiente festivo a pesar del cielo cubierto y la amenaza de lluvia sobre la ciudad, que ha llegado a hacerse efectiva durante el recorrido y a caer con fuerza.

Durante el recorrido se han escuchado algunas proclamas como "el pueblo unido jamás será vencido"; "que viva la lucha de la clase obrera"; "de norte a sur de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste"; "la lucha es el único camino"; "que viva la lucha de la clase obrera" o "nuestro salario no es para el propietario". Pero también se han oído peticiones de "Mazón a presó", por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.

En la manifestación, que ha partido de la Plaza de San Agustín, han participado los ministros de Hacienda, Arcadi España, y la ministra de Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, además de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Las marchas por el Primero de Mayo se repiten en otras ciudades de la Comunitat Valenciana como Alcoi, Alicante, Elx y Castelló de la Plana. A las 11.30 ha salido la convocada por CGT e Intersindical Valenciana.