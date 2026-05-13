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El hotel de cinco estrellas gran lujo The Bank prepara su apertura en València

La cadena valenciana MYR ultima la apertura de un hotel de cinco estrellas gran lujo en el Cap i Casal. Las habitaciones están dirigidas a clientes con un gran poder adquisitivo. El establecimiento contará con 102 estancias entre las que destaca la Grand Heritage, una suite de 88 metros cuadrados cuyo precio ronda los 3.000 euros la noche en fin de semana.